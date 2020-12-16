В Самарской области выплаты на покупку жилья получили 1500 молодых семей

В 2020 году в Самарской области выплаты на покупку жилья получили почти 1500 молодых семей. Такие данные прозвучали на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова с жителями Тольятти, посвященной этому вопросу.

Обеспечение благополучия семей глава региона считает основной заботой власти. Одной из ключевых мер поддержки является программа "Молодой семье - доступное жилье". В этом году на ее реализацию направлены беспрецедентные средства из бюджетов всех уровней - более 1,1 миллиарда рублей.

Благодаря усилиям губернатора в 2020 году почти на 400 миллионов вырос объем средств, выделенных на программу из федерального бюджета. Кроме того, несмотря на объективные сложности в экономике, в 2020 году из регионального бюджета на это направление выделено 385 миллионов рублей, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом.

Все это позволило значительно продвинуться в вопросе оказания помощи семьям. На сегодня социальную выплату получили 1488 молодых семей, в том числе 679 - тольяттинских. При этом за все время реализации программы (с 2014 года) в области выплату получили 7808 семей. Таким образом, из всех получателей выплаты на жилье, почти 20% получили ее в этом году.

Тем не менее, очередь, копившаяся годами, продолжает оставаться значительной - около 10 000 семей.

- Я понимаю, насколько важен этот вопрос для молодых семей. Поэтому мы выделяем значительные средства из регионального бюджета, обосновываем важность федерального финансирования. Хочу отметить, что никогда ранее область не добивалась таких результатов, как в последние годы - число молодых семей, которым мы дали социальную выплату, беспрецедентное, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил: несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, уровень регионального финансирования не сократится и в 2021 году.

На приеме были рассмотрены индивидуальные ситуации по нескольким семьям.

Так, многодетный отец Александр Петрунин рассказал, что с 2015 года стоит в очереди на получение выплаты по программе "Молодой семье - доступное жилье". Вместе с супругой и тремя детьми - последний ребенок появился в мае этого года - они проживают в небольшой квартире, площадь которой составляет 34 квадратных метра. Когда появился третий ребенок, супруги решили улучшить свои жилищные условия. Однако семья волнуется, что очередь большая, и ждать средств придется еще долго.

Губернатор поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона проанализировать ситуацию. Замминистра Галина Андриянова отметила, что вопрос будет решен в ближайшие месяцы.

Жительница Тольятти Ирина Аверьянова со своей семьей с 2013 года стоит в очереди на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. С рождением первого ребенка Ирина со своим супругом приобрела новую квартиру в ипотеку. Когда родился второй ребенок, средства маткапитала были направлены на погашение части кредита. Благодаря соцвыплате семья сможет погасить долг перед банком.

Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что семья Ирины Аверьяновой получит выплату уже в этом году: несколько очередников отказались от получения средств.

А еще одна жительницы Автограда Милана Лебедь рассказала, что на момент рождения ребенка семья встала в очередь, однако не смогла приобрети квартиру в ипотеку ввиду сложных жизненных обстоятельств.

- Моя семья состоит из двух человек - я сама и сын. Летом мне исполнилось 36 лет, и я выбыла из программы. На сегодня я приобрела квартиру в ипотеку, но рассчитывать на компенсацию не могу. Да и моей зарплаты не хватает, чтобы платить кредит, - рассказала Милана Лебедь.

Замминистра Галина Андриянова пояснила: если семья по возрасту выбыла из программы, но есть ипотека, то предусмотрена компенсация. Разовая выплата на семью из двух человек составляет 77 000 рублей, из трех человек - 99 000, четырех - 130 000 рублей.

Дмитрий Азаров поручил мэру города Сергею Анташеву оказать поддержку заявительнице.

Похожая ситуация сложилась и у Эльвиры Барановой. В очередь встали в 2013 году, но спустя 6 лет семья вышла из программы по возрасту. За это время у них появилось двое детей, сейчас семья ждет третьего ребенка. За месяц до достижения предельного возраста участия в программе Эльвира с мужем взяли ипотеку. Средств на содержание семьи и погашение кредита не хватает.

Губернатор отметил, что Самарская область - один из немногих субъектов РФ, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты в связи с достижением 36-летнего возраста.

- Повышенные обязательства выполним. И это несмотря на то, что из-за ограничительных мер наш бюджет только в этом году теряет 12 миллиардов. рублей, - добавил он.

Дмитрий Азаров поручил Галине Андрияновой определить сумму компенсации и подготовить все документы для получения семьей мер поддержки при рождении третьего ребенка.