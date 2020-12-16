Минпромторг признал приоритетными три лесных инвестпроекта Приангарья

В этом году Минпромторг России добавил в перечень приоритетных три новых инвестиционных проекта на территории Приангарья. Они направлены на увеличение производства пиломатериалов, мебельного щита, погонажных изделий, клеено-сращенной продукции, пеллет, технологической щепы.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на IV отраслевом форуме "ЛПК 360о: новая эпоха развития".

Общий объем инвестиций по новым проектам составляет более 2,5 миллиарда рублей. Таким образом, теперь на территории региона реализуются четыре инвестиционных проекта в области освоения лесов, направленных на комплексную переработку древесины.

- В текущем году правительством Иркутской область был сделан упор на сохранение лесопромышленного комплекса региона, на превращение лесной отрасли в биолесную индустрию, инновационное производство древесно-угольного брикета. Упор также сделан на проблемы и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, на восстановление лесного фонда Приангарья, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор остановился и на проблемных вопросах. В этом году они, прежде всего, были связаны с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, привели к нарушению цикла работ лесного комплекса. Тем не менее, меры поддержки, оказанные правительством Иркутской области в условиях пандемии малому и среднему бизнесу в этой отрасли, позволили в 2,5 раза увеличить поступления в региональный и федеральный бюджеты от аукционной деятельности.В рамках дискуссии были затронуты злободневные вопросы текущего года.

Помимо влияния пандемии коронавируса на лесоперерабатывающую промышленность, обсуждались меры стимулирования глубокой переработки древесины в период кризиса, развитие индивидуального строительства, необходимость расширения стандартного меблированного жилья, а так же исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса.

Напомним, глава государства отметил, что в отечественном лесном комплексе остается много острых системных проблем. Он также обратил внимание на то, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. Зачастую все это идет через разного рода серые или откровенно криминальные схемы вывоза продукции.

По словам президента, для прекращения бесконтрольного вывоза необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Российской Федерации правилам. Президент поручил с 1 января 2021 года запустить такую систему учета древесины в пилотном режиме, а с 1 июля она должна стать обязательной.

Также Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал решения, принятые на совещании, своевременными и актуальными, отметив, что Приангарье заготавливает самый большой объем древесины в России.

- Теперь наши усилия поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых решений. Уверен, что экономическими методами удастся убедить бизнес отреагировать на все поручения президента даже раньше, чем они вступят в силу юридически, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Форум "ЛПК 360°: новая эпоха развития" организован министерством промышленности и торговли РФ. Глава ведомства Денис Мантуров, обращаясь к участникам диалога, отметил, что в последние годы лесная отрасль набрала хороший темп, и сегодня важно не консервировать достижения, а идти далее по нарастающей. И есть сегменты ЛПК, даже наиболее пострадавшие в условиях пандемии COVID-19, которые демонстрируют рост производства. Так, целлюлозно-бумажная промышленность увеличила рост своей продукции на 6,5 процента, бумаги и картона - более чем на 4 процента. Позитивная картина складывается и по биотопливу: производство добавилось на 6 процентов, а экспорт увеличился на 23 процента. Благоприятная ситуация наблюдается и на рынке деревянного домостроения: спрос на эту продукцию увеличился почти на 30 процентов.

- Преодолеть весенний кризис без больших потерь наши крупные предприятия смогли благодаря быстрой адаптации к сменяющейся конъюнктуре. Будем честны, бизнес мог поставить развитие на паузу, прикрывшись условиями пандемии. Но этого, к счастью не произошло. Все приоритетные проекты, направленные на повышение глубины переработки, реализуются по плану, - подчеркнул Денис Мантуров.

Справка

Форум "ЛПК 360о" является диалоговой площадкой лесной отрасли. Благодаря ей эксперты российского лесопромышленного комплекса имеют возможность обменяться мнениями о важнейших вопросах, обсудить ключевые задачи и выработать пути их решения. В 2020 году в работе форума принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, инвестиционных компаний и отраслевых ассоциаций, крупных лесопромышленных холдингов.