"Ростелеком" за год построил 43 базовые станции сотовой связи в новосибирских селах

Новости

BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России 11:09
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы" 11:08
В "ЕР" предложили запретить запуск фейерверков вне спецплощадок 11:03
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом 11:02
Суд Красноярска на два месяца продлил арест бизнесмену Быкову 11:00
Изменится расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД 10:49
В Красной Поляне перенесли открытие горнолыжного сезона 10:47
Путин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием 10:30
Тральщик "Яков Баляев" прошел госиспытания 10:26
Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Михаилу Абызову 10:24
В Севастополе неизвестные разгромили подстанцию скорой помощи 10:14
ФБР начало расследование в отношении шведских и датских банков 10:09
ЕК включила "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом 09:58
Финский полицейский выпустит музыкальный альбом на русском языке 09:55
На чиновницу челябинского минздрава завели уголовное дело 09:51
Народная артистка Беларуси Инна Афанасьева выпустила новый клип 09:44
В Красноярском крае на Новый год закроют все рестораны 09:42
Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов 09:36
Оперштаб: Московские врачи вылечили от коронавируса более 545 тысяч человек 09:34
В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы 09:33
Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео 09:31
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья 09:25
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек 09:24
Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России" 09:21
Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 11:05

"Ростелеком" за год построил 43 базовые станции сотовой связи в новосибирских селах

Новосибирский филиал "Ростелекома" в 2020 году построил базовые станции сотовой связи в 43 селах и деревнях региона, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2, который работает в России с 2003 года и оказывает услуги в 68 регионах страны.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Базовые станции позволяют увеличить пропускную способность сетей, чтобы пользователи могли свободно подключаться к мобильному интернету в удобное время. Кроме того, новые объекты инфраструктуры помогают установить стабильную зону покрытия сотовой связи.

Вышки сотовой связи в этом году появились в 17 районах Новосибирской области. Сразу пять базовых станций установлено в Кыштовском районе, по четыре новых объекта специалисты компании построили в Болотнинском, Здвинском, Тогучинском, Черепановском и Венгеровском районах региона. Самым большим населенным пунктом, получившим качественную связь и мобильный интернет, стало село Лекарственное Тогучинского района: там живет более 700 человек. Самым малым - село Остяцк Северного района с населением около 200 жителей.

"В предыдущие два года наша компания построила вышки сотовой связи в 52 населенных пунктах области. В этом году мы приросли по объемам, так что теперь базовые станции помогают обеспечить надежной связью и мобильным интернетом почти 35 тысяч жителей региона, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - Даже в отдаленных селах и деревнях у жителей постепенно появляется возможность общаться с родственниками и знакомыми на более высоких скоростях, а также пользоваться цифровыми сервисами - порталом госуслуг, соцсетями или электронной почтой".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы"
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"