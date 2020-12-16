СК назвал причину взрыва в красноярской квартире, где погиб мужчина

СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия провел проверку обстоятельств взрыва в многоквартирном доме в Красноярске.

Напомним, накануне, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Тяжелые ожоги получили 71-летняя хозяйка жилища и ее 72-летний сожитель, который, скончался сегодня в больнице. Разрушена стена между квартирами.

По предварительным данным, аппарат, который использовали пострадавшие, был заводского изготовления. Но из-за короткого замыкания электропроводки загорелся и взорвался спиртосодержащий пар, который выделялся в процессе приготовления самогона.

Сейчас устанавливаются детали произошедшего, проводятся экспертизы, следователи опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение