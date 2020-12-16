Завершено строительство пожарного депо на ЛПДС в Новосибирской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило строительству пожарного депо на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" в Новосибирской области.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС "Сокур". В здании нового депо оборудована стоянка для специальной пожарной техники. Помимо гаража, здесь предусмотрен ремонтный бокс, помещения для диспетчеров и инструкторов, боксы для хранения, ремонта и технического обслуживания оборудования и материалов.

В новом депо созданы комфортные условия для работы 60 сотрудников с возможностью круглосуточного несения службы и выполнения обязанностей по мониторингу пожарной безопасности производственного объекта. Расположение депо на территории станции обеспечивает высокий уровень оперативности реагирования.

Справка

ЛПДС "Сокур" осуществляет прием из магистрального нефтепродуктопровода Омск - Сокур и последующую отгрузку нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также их сдачу на Сокурскую нефтебазу. Комплексная программа реконструкции площадочных объектов станции рассчитана на шесть лет - с 2018 по 2023 годы.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"