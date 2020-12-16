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16.12.2020 14:10
Рубрика: Культура

В Нальчике открылся кинофестиваль "Кабардино-Балкария 100"

Текст: Александр Ярошенко
Всероссийский кинофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования Кабардино-Балкарской республики, открылся в музыкальном театре Нальчика. Минимум гостей, максимум предосторожностей - это данность нашего ковидного времени.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Но без торжественной красной дорожки обойтись нельзя - справедливо решили организаторы форума и разостлали "звездную дорожку" в фойе театра. По которой прошли московские артисты Нонна Гришаева, Андрей Соколов, Оксана Сташенко, Наталья Бондарчук, Ольга Прокофьева. Вместе с ними аплодисментов удостоились актеры национального театра Кабардино-Балкарии.

Фото: Kinoman / youtube
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- Фестиваль в Нальчике проводим несколько лет, но в этом году он у нас получился самый большой и разноплановый по представленной программе, - сказал директор фестиваля Сергей Новожилов.

Певица Катя Семенова специально написала песню для этого форума, в которой воспела людей и красоты Кабардино-Балкарии. Судя по бурной реакции заполненного на четверть зала (требования Роспотребнадзора) - песня пришлась людям по душе.

Жителям республики покажут новинки российского и зарубежного кино. Картину казахского режиссера Ернара Нургалиева "Жаным, ты не поверишь", российские фильмы "История одной картины", "Приключения экспоната", "Земля Эльзы".

Проведут творческие встречи заслуженные артистки России Ольга Прокофьева, Оксана Сташенко и Наталья Бондарчук. Один из вечеров зрители проведут с народным артистом России Андреем Соколовым.

В фестивальные дни в Нальчике пройдет круглый стол молодых кинематографистов Северного Кавказа. Сюда съедутся актеры, режиссеры, сценаристы из Дагестана, Чеченской республики, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края.

- Круглый стол кинематографистов нашего региона собирается впервые. Это нужное, давно назревшее общение талантливых и ярких людей живущих на Кавказе, - сказала заслуженный деятель искусств России Темина Туаева. Она будет модератором этой встречи.

Все мероприятия форума зрители смогут увидеть на YouTube-канале республиканского министерства культуры.

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