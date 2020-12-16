Калининградец воровал в торговых центрах фигурки Дедов Морозов

В Калининграде полицейские задержали 34-летнего мужчину, который воровал в крупных строительных магазинах игрушечных Дедов Морозов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Во многих магазинах стройматериалов перед входом в торговый зал оформлены новогодние экспозиции. Одну из таких экспозиций регулярно посещал калининградец, ранее судимый за кражи, разбой и хранение наркотиков. Раз за разом он уносил оттуда игрушечные фигуры Деда Мороза.

Сопоставив данные о кражах и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность похитителя и его место проживания. Но символы Нового года при обыске не нашли. Калининградец быстро сбывал игрушки по цене в несколько раз ниже их изначальной стоимости.

Сейчас возбуждены уголовные дела по фактам краж. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. По оперативным данным, фигурки Дедов Морозов он похищал и в других торговых центрах.