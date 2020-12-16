Отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход в Атлантику

В главной базе Балтийского флота - Балтийске проводили в дальний поход отряд кораблей - корвет "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поход является плановым, основная его задача - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана.

"Стойкий" несет на борту корабельный вертолет Ка-27, экипаж которого проведет летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнит тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

В состав экипажей отряда входят подразделения морской пехоты, прошедшие специальную подготовку. В период похода, который продлится около полугода, экипаж корвета выполнит множество различных учебно-боевых задач, в том числе учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Тем временем

Из Атлантики в Средиземное море вышла плавучая мастерская "ПМ-82" Балтийского флота, которая отправилась из Балтийска в начале декабря. Экипажу "ПМ-82" в течение четырех месяцев предстоит обеспечивать техническую готовность кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже четвертый дальний поход в Средиземноморье. На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.