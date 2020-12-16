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16.12.2020 20:15
Рубрика: Общество

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Скачкообразный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге прекратился. Город вышел на плато по заболеваемости COVID-19, об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Петербурга Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Я могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато и мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней, - отметила главный санитарный врач Петербурга и подчеркнула, что надеется на то, что с этого плато город пока не сойдет.

Тем не менее, Башкетова назвала ситуацию в городе напряженной. Ежедневно в Петербурге фиксируется порядка 3,7 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это порядка 70 новых заболевших в день на 100 тысяч жителей, что по словам главного санитарного врача города, является интенсивным показателем.

Но ситуация улучшается, ведь всю осень в городе каждый день фиксировалось на 300-400 новых случаев больше, чем в предыдущий.

Чтобы сдержать рост заболеваемости, в Петербурге был введен ряд ограничений, причем основное ужесточение приходится на новогодние праздники, когда в город традиционно приезжают туристы, а сами жители активно ходят по кафе, музеям и театрам. Музеи и театры до 10 января будут закрыты, а пунктам общепита разрешат с 4 по 10 января работать только до 19.00. С 30 декабря по 3 января включительно все рестораны и кафе Петербурга не смогут принимать посетителей.

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