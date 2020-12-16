В Череповце полицейские закрыли патрульной машиной пешеходов от лихача

В Череповце сотрудники ДПС спасли нескольких пешеходов от неадекватного водителя. Увидев несущийся к пешеходному переходу на огромной скорости автомобиль ВАЗ-2112, они выставили наперерез служебную машину, сообщает УМВД по Вологодской области.

В итоге машина врезалась в бок патрульного автомобиля. Но никто из пешеходов не пострадал. Не получили травмы и сотрудники ГИБДД.

Водитель-лихач не имел при себе прав, он и его пассажир пытались сопротивляться действиям сотрудников полиции.

Парня, находившегося за рулем, отправили на освидетельствование. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Ближайшие пять суток водитель-лихач проведет под административным арестом.