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16.12.2020 11:19
Рубрика: Происшествия

В Череповце полицейские закрыли патрульной машиной пешеходов от лихача

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце сотрудники ДПС спасли нескольких пешеходов от неадекватного водителя. Увидев несущийся к пешеходному переходу на огромной скорости автомобиль ВАЗ-2112, они выставили наперерез служебную машину, сообщает УМВД по Вологодской области.

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В итоге машина врезалась в бок патрульного автомобиля. Но никто из пешеходов не пострадал. Не получили травмы и сотрудники ГИБДД.

Водитель-лихач не имел при себе прав, он и его пассажир пытались сопротивляться действиям сотрудников полиции.

Парня, находившегося за рулем, отправили на освидетельствование. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Ближайшие пять суток водитель-лихач проведет под административным арестом.

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