В Ленобласти проверят семью мальчика, забытого на парковке ТЦ

Прокуратура Ленинградской области навестит родителей мальчика, которые забыли его на парковке в торговом центре в Кудрово.

Как сообщают в надзорном ведомстве, будет выясняться в каких условиях живет семья, есть ли у ребенка все необходимое. Также прокуратуру интересует, каким образом родители воспитывают ребенка.

Инцидент с ребенком случился несколько дней назад. Отец, пришедший с ребенком в торговый центр, потерял его на парковке и отправился дальше по своим делам.

Мальчика заметили посетители ТЦ, они вызвали полицию. Личность ребенка быстро установили, родителей нашли.