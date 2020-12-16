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16.12.2020 14:22
Рубрика: Культура

В Мурманской области установят памятник императору Николаю II

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Власти Ковдорского района Мурманской области согласовали установку памятника последнему российскому императору Николаю II на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Ковдоре. Об этом сообщили в пресс-службе Мурманской епархии. Инициаторами стали местные активисты движения "Царский крест".
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Решение об установке памятника было принято в ходе народного голосования. Его итоги были подведены на недавнем заседании общественной комиссии Ковдорского района. "За" высказались 512 участников голосования, "против" - 38.

Бронзовый бюст Николая Второго был подарен скульптурной мастерской "Аллея российской славы". Постамент и фундамент для него уже готовы.

Решение о дате открытия памятника примет митрополит Митрофан, глава Мурманской митрополии. Предполагается, что это произойдет после празднования Рождества Христова в 2021 году.

Напомним, Николаем Романовым в 1916 году был основан Романов-на-Мурмане - последний город Российской империи, переименованный после Октябрьской революции в Мурманск. Также по велению императора была создана военная флотилия Ледовитого океана (будущий Северный флот), были построены Мурманская железная дорога, связавшая регион со столицей, и торговый порт в незамерзающем Кольском заливе. Мурманский порт стал основой экономики региона до индустриализации и позволивший России вести стратегически важную торговлю с другими государствами и получать жизненно необходимую помощь от союзников в годы двух мировых войн.

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