"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч

В среду в 20:00 в Санкт-Петербурге начнется центральный матч 19 тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся лидеры - "Зенит" и "Спартак". Стали известны составы, в которых команды выйдут на поле.

У "Зенита" с первых минут сыграют: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Состав московского клуба: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Рассудит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После 18 туров у "Зенита" 38 очков, у "Спартака" - 35.