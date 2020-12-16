На Кубани уничтожили стокилограммовую бомбу времен войны

В Славянском районе Краснодарского края обнаружен мощный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Боеприпас обнаружили в ходе подготовительных работ по строительству дороги в пяти километрах от станицы Анастасиевская. Осмотревшие предмет взрывотехники ОМОН установили, что это фугасная авиабомба (ФАБ-100) с универсальным поражающим действием. В годы войны ее применяли для бомбардировки объектов тыла, железнодорожных узлов, боевой техники врага.

Специалисты Росгвардии уничтожили оружие с соблюдением всех мер безопасности.