“Ротор” в Волгограде обыграл “Арсенал” и покинул последнее место

В 19-м туре Российской премьер-лиги футболисты волгоградского "Ротора" на своей арене принимали тульский "Арсенал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Матч проходил с небольшим преимуществом туляков, но в концовке игры пенальти заработал бразильский легионер "Ротора" Джовино Фламарион. Он сам же и пробил с одиннадцатиметровой отметки, забив свой третий гол в сезоне. До финального свистка гости не смогли отыграться.

Волгоградский клуб одерживает вторую победу со счетом 1:0 подряд и покидает последнюю строчку турнирной таблицы. У "Ротора" и "Арсенала" по 14 очков, но сегодняшние победители оказываются выше за счет перевеса в личных встречах. Команды занимают соответственно 13-е и 14-е места. Их еще могут обойти "Уфа" и "Тамбов", которые свои матчи проведут позже.

20-й тур чемпионата России по футболу пройдет уже в феврале 2021 года.