Суд приговорил к семи годам колонии крымчанина, сбившего группу детей

Суд приговорил к 7 годам исправительной колонии общего режима жителя Джанкойского района, который ранее наехал на троих детей, из-за чего один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Суд признал крымчанина виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в опьянении, что повлекло смерть ребенка по неосторожности (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Также ему на три года запретили управлять транспортом.

Как сообщалось, вечером 13 августа этого года в селе Новосельцево Джанкойского района 34-летний местный житель на машине ВАЗ 210774 наехал на трех девочек. Одна из них, 4 лет от роду, погибла.