Суд приговорил к семи годам колонии крымчанина, сбившего группу детей

Новости

МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама 17:42
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов 17:35
Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года 17:35
На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми 17:25
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину 17:23
В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 18:52
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии крымчанина, сбившего группу детей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Суд приговорил к 7 годам исправительной колонии общего режима жителя Джанкойского района, который ранее наехал на троих детей, из-за чего один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

На крымской трассе больше десяти автомобилей попали в ДТП

Суд признал крымчанина виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в опьянении, что повлекло смерть ребенка по неосторожности (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Также ему на три года запретили управлять транспортом.

Как сообщалось, вечером 13 августа этого года в селе Новосельцево Джанкойского района 34-летний местный житель на машине ВАЗ 210774 наехал на трех девочек. Одна из них, 4 лет от роду, погибла.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Telegram и WhatsApp обрушились в России
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков