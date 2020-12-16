В Адыгее осудили бизнесмена за гибель женщины на остановке

В Республике Адыгея вынесли приговор предпринимателю, обвиняемому в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона поддержала обвинение по этому уголовному делу.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в июле 2016 года бизнесмен в рамках договора подряда установил на улице Чкалова в Майкопе металлический остановочный павильон. Выяснилось, работы провели без проектирования конструкции и устройства фундамента с нарушением технологии монтажа. В итоге, 17 июня нынешнего года от резкого порыва ветра конструкция сорвалась с крепления и опрокинулась на людей. 78-летняя женщина погибла на месте, 22-летняя девушка и ее 11-летняя сестра с травмами были доставлены в республиканскую больницу.

- Майкопский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.