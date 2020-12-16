Рост цен на продукты пока не отразился на уровне инфляции

Рост цен на продукты, в частности подсолнечное масло и яйца, пока не отразился на уровне инфляции. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ за период с 8 по 14 декабря так же, как и неделей ранее, составила 0,2%. А вот недельный рост стоимости ряда продуктов питания составил до 4%. Об этом говорится в еженедельном отчете статистической службы.

"С начала декабря потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года - на 4,5%. В годовом выражении инфляция на 14 декабря (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 4,65%", - говорится в отчете.

При этом, как отмечается в документе, среди продовольственных товаров за прошлую неделю значительно подорожали куриные яйца - на 4%. Уточняется, что в 30 российских регионах цены на этот продукт выросли на 5% и более. Еще в 34 регионах стоимость яиц увеличилась от 2,5 до 4,9%, в 18 - от 0,2 до 2%. В двух субъектах цены на них не изменились, и в одном - снизились на 0,2%.

Заметно увеличилась стоимость подсолнечного масла - на 1,7%. При этом в 21 субъекте РФ рост составил от 0,1 до 1%, в 38 - от 1,1 до 2,9%, в 16 - от 3 до 13,9%. В 4 регионах цены не изменились, в 6 было зафиксировано снижение в размере от 0,1 до 4,8%.

Среди остальных продуктов питания цены выросли: на маргарин и вермишель - на 0,6%, колбасу вареную, рыбу мороженую и муку пшеничную - на 0,5%, хлеб ржаной - на 0,4%, мясо кур, сосиски, сардельки, сметану, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, консервы овощные для детского питания и макаронные изделия - на 0,3%, свинину, сахар-песок, крупу гречневую, консервы фруктово- ягодные для детского питания, печенье, конфеты шоколадные, карамель и чай черный - на 0,2%.

Стоимость баранины, масла сливочного, молока, риса, соли остались на уровне предыдущей недели.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,2%, в том числе на огурцы - на 13,3%, на помидоры - на 6,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо, по данным Росстата, не изменились.