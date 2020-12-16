Совфед приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам войны

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в закон "О ветеранах", расширяющий перечень лиц, которым может быть присвоен этот статус.

Согласно закону, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны​​​.

Они получат все причитающиеся ветеранам меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством. Это ежемесячные денежные выплаты, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санатории и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.