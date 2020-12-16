Совфед приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам войны

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в закон "О ветеранах", расширяющий перечень лиц, которым может быть присвоен этот статус.
Согласно закону, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
Они получат все причитающиеся ветеранам меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством. Это ежемесячные денежные выплаты, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санатории и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.