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16.12.2020 03:03
Рубрика: В мире

Трамп продолжит оспаривать результаты выборов

Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов, которые состоялись в стране третьего ноября.

Фото: АР
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Комментируя поздравление лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла Джо Байдену и Камале Харрис с победой на выборах, пресс-секретарь Белого дома ответила: "Я не располагаю пока реакцией президента на этот счет", пишет ТАСС.

Напомним, в минувший понедельник, 14 декабря, Коллегия выборщиков утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Байден станет новым главой государства. Инаугурация состоится 20 января. Выборщики собирались в столицах штатов - в конференц-центрах местных законодательных собраний или в режиме онлайн, в зависимости от уровня ограничительных мер, принятых местными губернаторами. 55 голосов Коллегии выборщиков Калифорнии в итоге обеспечили победу Байдена.

Согласно правилам, действующий глава Дональд Трамп теперь должен передать контроль над Белым домом избранному президенту Джо Байдену через 37 дней. По мнению аналитиков, шансов на отмену победы Байдена по итогам выборов президента США теперь практически нет.

В мире США Выборы президента США-2020

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