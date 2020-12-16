В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода

В соответствии с решением болгарского парламента, любой гражданин республики в возрасте до 40 лет может добровольно отслужить в армии срок до 6 месяцев.

"Увеличение количества болгарских граждан с военной подготовкой будет хорошей возможностью пополнить запас вооруженных сил, - говорится в сообщении пресс-службы местного министерства обороны. - Ожидается, что срочная служба приведет к повышению заинтересованности болгарских граждан в своей подготовке к защите отечества".

Отмечается также, что нововведение позволит работодателям сохранить за сотрудниками, пожелавшими получить военное образование, свои рабочие места. В таком случае работникам будут обязаны предоставить неоплачиваемый отпуск.