В Москве пройдет онлайн-заседание "Развитие подкаст-индустрии в России"

17 декабря Комитет по СМИ и информационной политике проведет онлайн-заседание на тему "Развитие подкаст-индустрии в России".

По данным исследования ВЦИОМ, подкасты слушают почти 20% россиян. Многие скептически относятся к такому формату и предпочитают использовать привычные форматы. Тем не менее, крупные СМИ все чаще выпускают подкасты на разные тематики, компании видят положительную тенденцию и начинают использовать этот канал в своих коммуникациях. В России этот рынок еще не пресыщен деньгами, в сравнении с развитием подкаст-индустрии за рубежом. Какое будущее ожидает отечественная подкаст-индустрия? Есть ли перспективы для рекламодателей? Каковы прогнозы развития рынка подкастов в России? Эти и другие вопросы обсудят участники Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

К участию в дискуссии приглашены: Татьяна Волчанская, руководитель центра развития экспертного и общественного капиталов, ВЦИОМ, Илья Карпухин, продюсер подкастов, Яндекс.Музыка, Владислав Кузьменко, руководитель социальных медиа и спецпроектов, "Ситимобил", Елена Крупа, руководитель специальных проектов департамента внешних коммуникаций МРФ "Юг", "Ростелеком", Наталья Лосева, заместитель главного редактора, директор по мультимедиа и новым проектам, РИА Новости, Анна Марчук, соведущая подкаста "Давай поговорим" и автор курса по подкастингу в Skillbox, Денис Терехов, управляющий партнер Агентства "Социальные сети", ведущий телеканала "МИР".