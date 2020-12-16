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16.12.2020 12:34
Рубрика: В мире

В Венгрии законодательно установили порядок усыновления детей

Текст: Александр Саможнев

Парламент Венгрии принял поправки в ряд законов, в том числе конституционных. Новые законы о семье закрывают лазейку, позволявшей ранее представителями ЛГБТ-сообщества брать под опеку детей. Теперь их смогут усыновлять только супружеские пары, а одинокие люди - с разрешения правительства.

Фото: Photoxpress
Вышло постановление правительства об усыновлении детей иностранцами

Премьер-министр Виктор Орбан полагает, что нововведение не ущемляет прав граждан. "Мы имеем право на свое личное мнение, какими правилами руководствоваться при управлении нашей жизнью. При этом в Венгрии все меньшинства, ведущие свой собственный образ жизни, могут полностью реализовывать свои конституционные права", - цитирует телеканал Euronews премьера.

Критики говорят, что правящая партия Фидес тем самым раздувает ЛГБТ-настроения. Со своей стороны власти поясняют, что лишь уточняют существующие правила и закрывают лазейки.

Как отмечает BBC, с момента прихода к власти в 2010 году премьер Орбан внес радикальные изменения в венгерскую конституцию. Поправка, утвержденная во вторник, определяет семью как "основанную на браке и отношениях между родителями и детьми, где мать - женщина, отец - мужчина". Однополые пары теперь не смогут усыновлять, даже если подадут заявление как одиночка.

"Главное правило заключается в том, что только супружеские пары могут усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, которые состоят в браке", - уточнила министр юстиции Джудит Варга.

Венгерские власти объяснили законодательные изменения тем, что "новые идеологические процессы на Западе" сделали необходимым "защитить детей от возможного идеологического или биологического вмешательства". Еще одно изменение в конституции касается воспитание детей в соответствии с христианской культурой Венгрии.

В мире Европа Венгрия

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