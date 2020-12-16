Видео: могут ли рыцарские доспехи защитить от пули

Изобретательные оружейники из DemolitionRanch опубликовали видео очередного эксперимента. На этот раз их интересовал вопрос, смогут ли средневековые доспехи защитить своего владельца от выстрела из пистолета и ружья.

Несмотря на несерьезный вид и жестяной звук, стальные доспехи: щит и нагрудник, - остановили пистолетные пули, выпущенные с расстояния 10 шагов. Те оставили лишь вмятины на полированном металле. Кольчуга оказалась менее стойкой - пуля пробила ее, вырвав несколько колец.

Прикрывшись щитом, рыцарь выдержал выстрел из дробовика 12 калибра. Большую часть заряда отразил щит, покрывшись его вмятин. Несколько дробин добрались до стального нагрудника, но даже следа на нем не оставили. Пуля того же калибра прошила рыцаря насквозь.

Не выдержали доспехи обстрел и из 9-миллиметрового пистолета-пулемета. Голова манекена в шлеме раскололась, в кольчуге на спине застряли расплющенные пули. Сложенная кучкой, железная рубашка легко дырявилась из армейского браунинга, пуля автоматической винтовки разорвала ее на куски.

Большинство доспехов вышли из употребления на рубеже XVII-XVIII в связи с распространением огнестрельного оружия. Исключение составила кираса, прообраз современного бронежилета - она продержалась до середины XIX века. Стальная кираса времен наполеоновских войн не пробивалась из ружья на дальности более 115 метров, а из пистолета с 40 метров пробивалась лишь половиной пуль.