Указ губернатора Владимирской области от 15 декабря 2020 года № 339 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:

"33. Временно до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 гражданам с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, хроническими ревматоидными заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, беременным женщинам соблюдать режим изоляции.".

1.2. В абзаце 1 пункта 37 слова "до 15 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

1.3. В приложении к Указу:

1.3.1. Ввести в состав оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий, проводимых органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области:

- Купина Алексея Владимировича - начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);

- Кондрахина Евгения Валерьевича - и.о. директора Департамента региональной политики Владимирской области;

- Утемову Елену Дмитриевну - директора Департамента здравоохранения Владимирской области.

1.3.2. Вывести из состава оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий, проводимых органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области, Арсенину Ю.В., Блинова Р.В., Лякишева Д.А.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







