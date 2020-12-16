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16.12.2020 16:09
Рубрика: В мире

ВОЗ направит в Китай делегацию для выяснения причин появления COVID-19

Текст: Александр Саможнев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай международную группу экспертов для выяснения причин появления COVID-19, сообщает агентство AFP.

Фото: AFP/Madaree TOHLALA
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"Я могу подтвердить, что это произойдет в январе", - подтвердил официальный представитель ВОЗ Хединн Халдорссон. В состав группы войдут эпидемиологи и специалисты по охране здоровья животных.

Недавно один из ведущих немецких биохимиков, цитируемый китайскими государственными СМИ, заявил, что коронавирус не происходил из китайского Уханя, что якобы это "чистая пропаганда". По его утверждениям, этому нет никаких доказательств.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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