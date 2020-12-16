Xiaomi выпустит новый смарт-телевизор Mi TV Q1

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску смарт-телевизор Mi TV Q1. Судя по фото, просочившимся в Сеть, устройство будет безрамочным. Для него предусмотрены две изящные подставки.

Источники утверждают, что смарт-телевизор получит 55-дюймовый QLED-экран с разрешением 4К и шесть динамиков, будет поддерживать технологии HDR 10+, Dolby Vision и Reality Flow. Работать устройство будет на процессоре MediaTek под управлением операционной системы Android TV.

Также в числе возможностей - поддержка голосового помощника Google Assistant, Dolby Audio, DTS HD и собственных технологий Xiaomi.

Ориентировочная цена смарт-телевизора - чуть больше 800 долларов. Его презентация состоится в ближайшее время.