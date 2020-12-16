Забытая победа: войска генерала Баратова взяли Хамадан 105 лет назад

16 декабря 1915 года русский экспедиционный корпус генерала Николая Баратова занял древнюю персидскую столицу - город Хамадан. Командовавший обороной города германский консул бежал, бросив недоеденный обед.

Причиной операции стали действия Германии, которая в Первую мировую войну стала поднимать мусульманский Восток на "священную войну". Российская дипломатическая миссия в Исфагане подверглась нападению, а русский вице-консул был убит. Начало полноценных боевых действий было лишь вопросом времени.

Командиру корпуса генералу Николаю Баратову была поставлена задача: "До объявления войны Персией России поднять престиж русского имени, а с момента объявления войны занять Тегеран с целью закрепления политического положения России в Персии".

Недооценивать противника не следует. Только один жандармский корпус Персии насчитывал 7300 человек, а были еще части гвардии и отряды мусульманского ополчения. В этих условиях решающую роль сыграла стремительность и внезапность действий. 17 октября части корпуса высадились в порту Энзели и не мешкая двинулись на Тегеран.

На защиту запаниковавшего персидского правителя Султан-Ахмед-шаха выступил немецкий военный атташе, граф Георг фон Каниц. В районе Султан-Абада между Хамаданом и Кумом сосредоточилось около пяти тысяч ополченцев-муджахидов. На помощь к ним подошел местный жандармский отряд, ожидалось подкрепление численностью около девяти тысяч человек.

Русский корпус двинулся навстречу противнику. Отряду под командованием полковника Михаила Фисенко предстояло пройти 218 верст и овладеть Хамаданом. Первый бой произошел 25 ноября у селения Элчи. Опрокинутые атакой кубанских казаков, жандармы отступили к селению Аве. Здесь, получив подкрепление муджахидов, они пытались перейти в контратаку, но были опрокинуты ударом во фланг и бежали.

Новым рубежом обороны стал перевал Султан-булаг. Укрепления, построенные под контролем германских инструкторов, были оснащены орудиями и пулеметами. Наступление на перевал проводилось с трех сторон. Через двое суток персидский отряд был разгромлен и бежал. Преследуя их, казачьи сотни Михаила Фисенко вышли к древней столице Мидии и Персии.

В пяти километрах от города казаков встретила депутация горожан, просившая защиты от оккупировавших Хамадан немецких и турецких наемников. Власть в городе и провинции захватил германский консул и командир отряда жандармов - шведский майор Демаре. Они арестовали губернатора Сардарь Ляшгара и распоряжались военными силами.

Пока полковник Фисенко раздумывал и готовился штурмовать город. Майор Демаре, нагрузив караван "конфискованным" золотом из государственного банка Персии на сумму свыше 60 тысяч туманов, двинулся на юг вопреки возражениям германского консула. Затем бежали другие защитники города и казачья конница без боя вошла в Хамадан с развернутыми знаменами. О победе русских войск был даже снят один из первых документальных фильмов.