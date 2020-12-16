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Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19

Новости
    16.12.2020, 14:53
Текст:   Олег Усков

68-летняя Шэрон Осборн, вторая жена, менеджер и в некотором роде муза Оззи Осборна (великого и ужасного), мать троих его детей (из пяти признанных) заразилась коронавирусом.

Фото: kino-teatr.ru
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Об этом Шэрон сообщила в своем Twitter, уточнив, что уже пошла на поправку - в изоляции от Оззи. Здоровье которого в последние годы и без того сильно засбоило. При этом женщина заверила, что тест на COVID-19 музыканта дал отрицательный результат.

Шэрон Рэйчел Арденн (в девичестве) родилась в 1952-м в Брикстоне в семье музыкального продюсера и балерины. Ее бабушка и дедушка по отцу эмигрировали в Великобританию из России после Первой мировой.

С Оззи Шэрон познакомилась, когда ей было восемнадцать: отец барышни, Дон Арден, тогда занимался делами Black Sabbath. А когда в 1979-м Оззи из группы выгнали, Шэрон начала встречаться с будущим дедушкой "тяжелого металла", параллельно прибрав к рукам и его карьеру - с большим, к счастью, успехом, как мы знаем.

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