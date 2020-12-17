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17.12.2020,  
17:32
Текст:  Алексей Моисеев

"Адскую молотилку" пытались основательно модернизировать в Китае

Советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-57-2, прозванную "адской молотилкой", пытались в начале 80-х годов скопировать в Китае. Для этого за рубежом приобрели несколько таких боевых машин.

В качестве шасси выбрали средний танк Тип 69-II. Были внесены небольшие доработки, например, боевое отделение стало герметичным, так как получило крышу.

Выпущено небольшое количество таких самоходок, получивших обозначение Тип 80.

Затем башню с двумя 57-мм орудиями решили переставить на более современное легкое и соответственно мобильное шасси. В это время промышленность Поднебесной разработала многоцелевую гусеничную платформу, на базе которой были созданы: 130-мм и 152-мм САУ, 120-мм истребитель танков, 122-мм реактивная система залпового огня и образцы инженерной техники.

От исходного образца новая ЗСУ отличалась тем, что 500-сильный двигатель и трансмиссия находились в передней части корпуса, поэтому боевое отделение сместили в сторону кормы.

Фото: flacrum / youtube.com
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Изготовлено несколько опытных образцов, которые прошли испытания, но на вооружение эту установку не приняли. По своей эффективности она уже значительно уступала своим зарубежным ровесникам, поэтому конструкторы стали развивать направление с использованием малокалиберных скорострельных пушек.

В настоящее время сухопутные подразделения НОАК прикрывают от воздушных атак сразу двумя гусеничными ЗСУ: 25-мм четырехствольной PGZ-04A с дополнительным ракетным вооружением и 35-мм спаренной PGZ-07. Созданы также образцы на базе колесных бронетранспортеров и автомобилей повышенной проходимости.

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