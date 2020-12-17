"Адскую молотилку" пытались основательно модернизировать в Китае

Советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-57-2, прозванную "адской молотилкой", пытались в начале 80-х годов скопировать в Китае. Для этого за рубежом приобрели несколько таких боевых машин.

В качестве шасси выбрали средний танк Тип 69-II. Были внесены небольшие доработки, например, боевое отделение стало герметичным, так как получило крышу.

Выпущено небольшое количество таких самоходок, получивших обозначение Тип 80.

Затем башню с двумя 57-мм орудиями решили переставить на более современное легкое и соответственно мобильное шасси. В это время промышленность Поднебесной разработала многоцелевую гусеничную платформу, на базе которой были созданы: 130-мм и 152-мм САУ, 120-мм истребитель танков, 122-мм реактивная система залпового огня и образцы инженерной техники.

От исходного образца новая ЗСУ отличалась тем, что 500-сильный двигатель и трансмиссия находились в передней части корпуса, поэтому боевое отделение сместили в сторону кормы.

Изготовлено несколько опытных образцов, которые прошли испытания, но на вооружение эту установку не приняли. По своей эффективности она уже значительно уступала своим зарубежным ровесникам, поэтому конструкторы стали развивать направление с использованием малокалиберных скорострельных пушек.

В настоящее время сухопутные подразделения НОАК прикрывают от воздушных атак сразу двумя гусеничными ЗСУ: 25-мм четырехствольной PGZ-04A с дополнительным ракетным вооружением и 35-мм спаренной PGZ-07. Созданы также образцы на базе колесных бронетранспортеров и автомобилей повышенной проходимости.