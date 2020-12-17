Закон Амурской области от 15 декабря 2020 года № 655-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 7 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области (далее - Территориальный фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 15 520 675,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 471 869,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 15 520 675,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 475 992,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в сумме 16 251 813,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 203 006,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 165 907,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 117 101,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в сумме 16 251 813,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 498 364,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 165 907,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 526 272,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Территориального фонда и источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Территориального фонда

Установить доходы бюджета Территориального фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Территориального фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 2021 год в сумме 1 994 573,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 086 840,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 202 109,2 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

Установить дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда;

2) поступление неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением № 4 к настоящему Закону:

а) по целевой статье расходов "Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов;

б) по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области" в рамках основного мероприятия "Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Амурской области, в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







