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17 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 17 декабря 2020 года № 151 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- подпункт 2.2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2.2. Запретить в период с 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания (за исключением услуг общественного питания в пределах 500 метров от установленных мест въезда в многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, на территории аэропортов и вокзалов (станций), автозаправочных. станций, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов) их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов, за исключением случаев, установленных вторым - четвертым абзацами настоящего подпункта.

Услуги общественного питания оказываются:

- в пятницу, субботу с 06:00 до 23:59 часов включительно;

- 31 декабря 2020 года, 7 января 2021 года с 06:00 до 23:59 часов включительно.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания (за исключением услуг общественного питания в пределах 500 метров от установленных мест въезда в многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, на территории аэропортов и вокзалов (станций), автозаправочных станций, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов), в период до 1 февраля 2021 года обеспечивать недопущение входа новых посетителей в помещения объектов общественного питания после 22:00 часов.";

- четвертый абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления после слов "с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года" дополнить словами ", с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года", далее по тексту;

- в третьем абзаце подпункта 2.6 пункта 2 постановления слова "Управления Роспотребнадзора по Белгородской области" заменить словом "Роспотребнадзора";

- пункт 7 постановления дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Должностным лицам органов исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, должностным лицам администраций муниципальных районов и городских округов обеспечить мониторинг соблюдения требований, установленных настоящим постановлением.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков



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