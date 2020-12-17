Бетербиев и Ковалев проведут бои в Москве 30 января

30 января в Москве пройдут два поединка с участием чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева и экс-чемпиона мира WBO Сергея Ковалева, выступающих в полутяжелом весе.

Бетербиев будет проводить защиту титулов против немца Адама Дайнеса. Как сообщает Boxingscene, поединок состоится на "ВТБ Арене". Эти боксеры должны были драться 23 октября нынешнего года, однако из-за повреждения, которое получил россиянин, поединок перенесли.

Бетербиеву 35 лет, он выиграл все 15 боев нокаутом. 29-летний Дайнес имеет в своем активе 19 побед, одно поражение и одну ничью.

Сообщается, что в этот же день в "Лужниках" свой поединок проведет экс-чемпион мира по версии WBO в этой же весовой категории Сергей Ковалев. Его соперником станет малоизвестный боксер из Узбекистана Бектемир Меликузиев.

39-летний россиянин лишился своего титула в 2019 году, проиграв нокаутом Саулю Альваресу. Ковалев провел 39 боев, из которых выиграл 34, 29 - нокаутом, потерпел 4 поражения и один поединок завершился ничейным исходом. Меликузиев выиграл все шесть боев.