Депутаты ГД будут смотреть пресс-конференцию Путина

Депутаты Госдумы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Большая пресс-конференция президента - важное событие в политической жизни страны, заявил Володин, которого цитирует сайт ГД.

Накануне Госдума приняла постановление об отмене проведения пленарного заседания 17 декабря.

Большая ежегодная конференция Путина начнется в 12:00. В мероприятии будут присутствовать элементы традиционной "Прямой линии", которая в нынешнем году не состоялась из-за коронавируса.