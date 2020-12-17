Документы СВР: Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

Уже весной 1945 года Британия с помощью цензуры начала замалчивать в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и фактически начала "холодную войну". Это следует из рассекреченных архивных материалов, опубликованных в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".

Среди обнародованных документов значится, в том числе, шифртелеграмма, которую 7 мая 1945 года из Каира в Москву отправил выдающийся разведчик, резидент в Египте Павел Журавлев под оперативным псевдонимом "Макар".

"Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза... Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения", - писал Журавлев.

По его словам, именно события, происходившие на западном фронте, расписывались подробно и преподносились как победы, решившие исход войны. В своих сообщениях Журавлев также отмечал, что "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".

Разведчик подробно описал, как британская цензура циркулярно запретила газетам сообщать о манифестациях в Ливане в честь СССР по случаю взятия Берлина, а также о похожих событиях в других странах. Газете "Фронте Унито" также было запрещено напечатать изображение развевающегося над Берлином государственного флага СССР.

"Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах", - писал Журавлев.

По его словам, в английском издании "Эжипшен газет" была в том числе помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорилось, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, "сменились только хозяева", и страна по-прежнему ждет своего освобождения.