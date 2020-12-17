Документы СВР: Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

Новости

Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса 12:55
Народный артист СССР Михаил Лавровский стал лауреатом "Золотой маски" 12:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 12:48
Синоптики рассказали, когда в Москве вновь похолодает 12:47
Путин надеется, что в течение года безработица снизится до обычных показателей 12:37
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня 12:36
Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского 12:35
СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Тедеско до Нового года 12:28
Историк: Вечный огонь в Белграде - это маяк для будущих поколений сербов 12:25
Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей 12:24
Установлены личности боевиков, напавших на пост ДПС в Чечне 12:22
Из московских платежек за ЖКУ исчезнет строка о добровольном страховании 12:21
Неизвестный подарил квартиру брянской семье 12:21
Европарламент закрепил верховенство права при финансировании 12:11
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 12:08
В Петербурге завели дело после драки фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:08
Дума обсудит регулирование цен на товары на следующей неделе 12:01
В Москве прошли встречи с трудовыми мигрантами 11:46
В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса 11:44
В Нижнем Тагиле ограничили продажу алкоголя на Новый год и Рождество 11:41
В Швеции чиновники зарабатывали на ставках на количество смертей от COVID-19 11:40
Со дна Бурейского водохранилища подняли тела двух рыбаков 11:38
В Коми нашли упавшие части ракеты-носителя "Ангара-А5" 11:35
В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра 11:10
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
17.12.2020 11:58
Рубрика: Общество

Документы СВР: Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

Текст: Диана Ковалева
Уже весной 1945 года Британия с помощью цензуры начала замалчивать в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и фактически начала "холодную войну". Это следует из рассекреченных архивных материалов, опубликованных в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".
Фото: Александр Капустянский / РИА Новости Фото: Александр Капустянский / РИА Новости
Фото: Александр Капустянский / РИА Новости

Среди обнародованных документов значится, в том числе, шифртелеграмма, которую 7 мая 1945 года из Каира в Москву отправил выдающийся разведчик, резидент в Египте Павел Журавлев под оперативным псевдонимом "Макар".

Фото: Пресс-бюро СВР
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"

"Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза... Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения", - писал Журавлев.

По его словам, именно события, происходившие на западном фронте, расписывались подробно и преподносились как победы, решившие исход войны. В своих сообщениях Журавлев также отмечал, что "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".

Разведчик подробно описал, как британская цензура циркулярно запретила газетам сообщать о манифестациях в Ливане в честь СССР по случаю взятия Берлина, а также о похожих событиях в других странах. Газете "Фронте Унито" также было запрещено напечатать изображение развевающегося над Берлином государственного флага СССР.

В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее"

"Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах", - писал Журавлев.

По его словам, в английском издании "Эжипшен газет" была в том числе помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорилось, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, "сменились только хозяева", и страна по-прежнему ждет своего освобождения.

Общество История В мире Европа Великобритания Правительство Служба внешней разведки (СВР) Вторая мировая война

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации