Дума обсудит регулирование цен на товары на следующей неделе

На заседании 22 декабря Госдума собирается рассмотреть правительственные поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Рекомендацию ко второму чтению дал Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее правительство внесло в ГД поправки, в которых предлагает наделить себя правом регулировать цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в целях их стабилизации. Речь о возможности устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.

Инициатива оформлена в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете. Принять их в указанном чтении предложил комитет, говорится в базе данных нижней палаты парламента. Депутаты также выбрали дату рассмотрения, которая будет вынесена на Совет ГД, - 22 декабря.