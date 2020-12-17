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17.12.2020 12:01
Рубрика: Власть

Дума обсудит регулирование цен на товары на следующей неделе

Текст: Татьяна Замахина

На заседании 22 декабря Госдума собирается рассмотреть правительственные поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Рекомендацию ко второму чтению дал Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

Ранее правительство внесло в ГД поправки, в которых предлагает наделить себя правом регулировать цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в целях их стабилизации. Речь о возможности устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.

Инициатива оформлена в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете. Принять их в указанном чтении предложил комитет, говорится в базе данных нижней палаты парламента. Депутаты также выбрали дату рассмотрения, которая будет вынесена на Совет ГД, - 22 декабря.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Цены на продукты

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