Футболист Тарасов покинет "Рубин" в связи с окончанием контракта

Тренерский штаб футбольного клуба "Рубин" решил не продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым, и с января он станет свободным агентом.

"С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба", - заявил генеральный директор команды Рустем Сайманов, чьи слова приводит Sport24.

Тарасов присоединился к "Рубину" в феврале, но из-за тяжелой травмы пропустил довольно много времени. Всего на его счету 13 матчей в составе казанцев.

По неподтвержденным данным, 33-летний полузащитник может продолжить карьеру в екатеринбургском "Урале" или подмосковных "Химках". В активе Тарасова 8 игр и один гол за сборную России.