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Игровой сервис Google Stadia стал доступен на iOS

Текст:   Виктория Чернышева
17.12.2020,  
18:00
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

На iOS-устройствах теперь можно установить облачный игровой сервис Google Stadia. Воспользоваться можно как бесплатной версий, так и подписной Stadia Pro.

Для того, чтобы получить доступ к сервису, не нужно использовать App Store. Напомним, в Apple посчитали, что стриминговые игровые сервисы не соответствуют политике компании. В Google разработали другой путь - прогрессивное веб-приложение, которое запускается с сайта.

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На мобильном устройстве нужно перейти по ссылке stadia.google.com. После этого пользователь сможет сохранить программу на рабочий стол. Далее, через аккаунт в Googlе, можно будет получить доступ к играм.

Сервис Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Он доступен в 30 странах. Пользователи могут играть на мобильных устройствах, а также ПК и телевизорах.

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