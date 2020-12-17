Кабмин Армении: Пашинян не объявит об отставке в новогоднем обращении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается в новогоднем обращении к стране объявлять о своей отставке. Об этом заявили в пресс-службе армянского кабмина.

Ранее онлайн-ресурс hraparak​​​.am сообщил, что во властных кругах Армении якобы ходят слухи о намерении Пашиняна 31 декабря объявить о своей отставке и внеочередных выборах.

"Слухи о том, что якобы в своем новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией. Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", - цитирует РИА Новости пресс-службу армянского кабмина.

Напомним, что сейчас в Ереване проходят акции оппозиции, чьи участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.