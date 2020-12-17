Конференция "Рунет 2020: итоги года": цифры, факты, события, прогнозы

21 декабря 2020 года в Москве состоится конференция "Рунет 2020: итоги года".

В рамках конференции эксперты обсудят результаты ключевых исследований интернет-отрасли, а также составят Визионерский HOT-LIST главных трендов 2021 года, технологии, общество, бизнес, государство, бренды - всё, что связано с "цифрой".

В рамках конференции состоится аналитическая панель "Цифры и Тренды 2020 / 2021", где будут подведены итоги 2020 года и составлены прогнозы на 2021 год. Устами ведущих экспертов отрасли, с большим количеством эксклюзивных цифр, фактов и выводов.

К онлайн-участию приглашаются представители интернет-отрасли, коммерческих организаций и органов госвласти, формирующих ландшафт современной цифровой экономики, отраслевые эксперты, СМИ.

Подробная информация и условия участия на сайте.