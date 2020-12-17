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17 декабря 2020 г.

Закон Красноярского края от 17 декабря 2020 года № 10-4578 "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона края "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае"

Дата подписания 10 декабря 2020 г.
Опубликован 17 декабря 2020 г.

Статья 1

Внести в Закон края от 26 мая 2009 года № 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 9 июня 2009 года, № 29 (325); 29 декабря 2010 года, № 68 (439); Наш Красноярский край, 2011, 31 мая; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 5 марта 2012 года, № 8 (520); Наш Красноярский край, 2012, 28 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 15 июля 2013 года, № 29 (604); 12 ноября 2013 года № 46 (621)/1; 4 июля 2014 года, № 24 (654); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 10 декабря 2014 года, 27 ноября 2015 года, 27 июня 2016 года, 5 декабря 2016 года, 16 ноября 2018 года, 22 марта 2019 года; Наш Красноярский край, 2020, 29 июля) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 41.6 следующего содержания:

"41.6) установление в период распространения новой коронавирусной инфекции мер социальной поддержки граждан, в том числе работников медицинских организаций, включая установление категорий получателей, видов, форм, размера, условий и порядка предоставления мер социальной поддержки;";

2) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Пункт 41.6 статьи 2 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 2022 года.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс



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