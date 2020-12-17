Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

В четверг Международная федерация футбола объявила имя лучшего игрока 2020 года. Задолго до церемонии почти все были уверены в победе польского голеадора "Баварии" Роберта Левандовски и признание кого-то другого поставило бы репутацию ФИФА под сомнение.

Сюрприза не произошло. На церемонии, которая проходила в онлайн-формате, обладателем награды стал именно Левандовски, который опередил португальца Криштиану Роналду ("Ювентус") и аргентинца Лионеля Месси ("Барселона").

В минувшем сезоне 32-летний Левандовски стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенского клуба, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, забив 55 мячей во всех турнирах.