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17.12.2020 23:38
Рубрика: Спорт

Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
Фото: (Miguel A. Lopes/Pool via AP Фото: (Miguel A. Lopes/Pool via AP
Фото: (Miguel A. Lopes/Pool via AP
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В четверг Международная федерация футбола объявила имя лучшего игрока 2020 года. Задолго до церемонии почти все были уверены в победе польского голеадора "Баварии" Роберта Левандовски и признание кого-то другого поставило бы репутацию ФИФА под сомнение.

Сюрприза не произошло. На церемонии, которая проходила в онлайн-формате, обладателем награды стал именно Левандовски, который опередил португальца Криштиану Роналду ("Ювентус") и аргентинца Лионеля Месси ("Барселона").

В минувшем сезоне 32-летний Левандовски стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенского клуба, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, забив 55 мячей во всех турнирах.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"

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