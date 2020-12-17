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17 декабря 2020 г.

Постановление правительства Москвы от 15 декабря 2020 года № 2207-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2020 г."

Дата подписания 15 декабря 2020 г.
Опубликован 17 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 18 029 рублей;

- для трудоспособного населения - 20 589 рублей;

- для пенсионеров - 12 722 рубля;

- для детей - 15 582 рубля.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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