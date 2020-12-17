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17 декабря 2020 г.

Постановление правительства Московской области от 16 декабря 2020 года № 972 / 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 16 декабря 2020 г.
Опубликован 17 декабря 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Московской области № 13/98-ОЗ "О прожиточном минимуме в Московской области", № 28/2013-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области" и. постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 "Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области" Правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за III квартал 2020 года на душу населения - 13 580 рублей, для трудоспособного населения - 14 987 рублей, пенсионеров - 10 151 рубль, детей - 13 531 рубль.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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