Историки сняли с Чингисхана "обвинения" в гибели цивилизаций

Исследование, проведенное учеными Университета Линкольна (Великобритания), показало, что к гибели забытых "речных" цивилизаций Центральной Азии привело не нашествие войск Чингисхана, а изменение климата.

Краткий отчет об исследовании, заставляющем по-иному оценить роль Чингисхана в мировой истории, опубликован на сайте Университета Линкольна.

Исследователи смоделировали климат начала XIII века и оценили его возможное влияние на паводковое земледелие в регионе. Бассейн Аральского моря в Центральной Азии и основные реки, протекающие здесь, когда-то были домом для развитых "речных" цивилизаций.

Эти народы использовали для орошения своих полей паводковые воды. Считается, что к упадку этого региона привело нашествие войск знаменитого завоевателя Чингисхана. Однако в новом исследовании ученые доказывают, что не только и не столько он повинен в случившемся.

По их мнению, основной причиной гибли процветавших городов-государств стало изменение климата, которое частично совпало по времени с нашествием Чингисхана. Климатическое моделирование позволило проследить долгосрочную динамику "жизни" рек и древних ирригационных сетей. Оно и показало, что реальной причиной, приведшей к краху, могли быть затянувшиеся засухи.

"Мы обнаружили, что Центральная Азия быстро восстановилась после арабских вторжений в VII и VIII веках нашей эры из-за благоприятных влажных условий, - говорит профессор Марк Маклин, глава Линкольнского центра водных ресурсов и здоровья планеты. - Но продолжительная засуха во время монгольского вторжения и после него снизила сопротивляемость местного населения и помешала восстановлению крупномасштабного ирригационного земледелия".

Свои выводы ученые сделали на основании данных, полученных при исследовании археологических памятников и оросительных каналов оазиса Отрар, объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Когда-то он был важным торговым узлом Шелкового пути, расположенным в месте слияния рек Сырдарья и Арыс на нынешнем юге Казахстана.

Ученые исследовали регион, чтобы определить, в какой период времени местные оросительные каналы были заброшены. Также они изучили древнее русло реки Арыс, воды которой и питали эти каналы.

Проведенный анализ показал, что отказ от ирригационных систем в данном регионе соответствует фазе эрозии русла между X и XIV веками нашей эры. Эта фаза совпадает с периодами засух, во время которых уровень воды в реке значительно снижался, а не с монгольским нашествием.

Полностью исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.