Историки сняли с Чингисхана "обвинения" в гибели цивилизаций

Новости

Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря 17:40
Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут 16:55
Путин рассказал о главном тосте в своей семье 16:51
Путин раскрыл секрет семейного счастья 16:40
Путин пообещал ростовскому губернатору помочь разобраться в ситуации с газетой "Вперед" 16:38
Глава Башкирии поручил проверить систему соцвыплат в регионе 16:38
Президент РФ рассказал о тратах средств из ФНБ 16:36
Чем наполняется движение по магистралям сотрудничества Иркутска и Минска 16:28
Путин: Российская анимация нуждается в большей поддержке государства 16:28
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада 16:22
Путин рассказал, какие книги читает внукам 16:15
Путин объяснил санкции США против Кадырова 16:10
Путин: Мы готовы начать расследование по Навальному, если получим материалы 16:09
Путин рассказал о планах водоснабжения Новороссийска и Геленджика 16:01
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58
Путин обещал газифицировать смоленские деревни 15:48
Белорус Макс Корж попал в топ 10 артистов популярной социальной сети 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 17:06
Рубрика: Общество

Историки сняли с Чингисхана "обвинения" в гибели цивилизаций

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование, проведенное учеными Университета Линкольна (Великобритания), показало, что к гибели забытых "речных" цивилизаций Центральной Азии привело не нашествие войск Чингисхана, а изменение климата.

Фото: University of Aberdeen
Обнаружен утерянный артефакт из Великой пирамиды Хеопса

Краткий отчет об исследовании, заставляющем по-иному оценить роль Чингисхана в мировой истории, опубликован на сайте Университета Линкольна.

Исследователи смоделировали климат начала XIII века и оценили его возможное влияние на паводковое земледелие в регионе. Бассейн Аральского моря в Центральной Азии и основные реки, протекающие здесь, когда-то были домом для развитых "речных" цивилизаций.

Эти народы использовали для орошения своих полей паводковые воды. Считается, что к упадку этого региона привело нашествие войск знаменитого завоевателя Чингисхана. Однако в новом исследовании ученые доказывают, что не только и не столько он повинен в случившемся.

По их мнению, основной причиной гибли процветавших городов-государств стало изменение климата, которое частично совпало по времени с нашествием Чингисхана. Климатическое моделирование позволило проследить долгосрочную динамику "жизни" рек и древних ирригационных сетей. Оно и показало, что реальной причиной, приведшей к краху, могли быть затянувшиеся засухи.

Фото: Senckenberg / Phys.org
В Германии обнаружены останки древнейшего питона на Земле

"Мы обнаружили, что Центральная Азия быстро восстановилась после арабских вторжений в VII и VIII веках нашей эры из-за благоприятных влажных условий, - говорит профессор Марк Маклин, глава Линкольнского центра водных ресурсов и здоровья планеты. - Но продолжительная засуха во время монгольского вторжения и после него снизила сопротивляемость местного населения и помешала восстановлению крупномасштабного ирригационного земледелия".

Свои выводы ученые сделали на основании данных, полученных при исследовании археологических памятников и оросительных каналов оазиса Отрар, объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Когда-то он был важным торговым узлом Шелкового пути, расположенным в месте слияния рек Сырдарья и Арыс на нынешнем юге Казахстана.

Ученые исследовали регион, чтобы определить, в какой период времени местные оросительные каналы были заброшены. Также они изучили древнее русло реки Арыс, воды которой и питали эти каналы.

Проведенный анализ показал, что отказ от ирригационных систем в данном регионе соответствует фазе эрозии русла между X и XIV веками нашей эры. Эта фаза совпадает с периодами засух, во время которых уровень воды в реке значительно снижался, а не с монгольским нашествием.

Полностью исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации