Указ губернатора Оренбургской области от 16 декабря 2020 года № 614-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 №301-ук, от 04.07.2020 №313-ук, от 17.07.2020 №338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 10 указа:

подпункт 10.2 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

подпункт 10.12 изложить в новой редакции:

"10.12. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 21 октября 2020 года заезды в планируемые смены.

Организация отдыха и оздоровления детей вправе возобновить заезды детей в планируемые смены при наличии решения областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, принятого на основании представления министерства образования Оренбургской области, министерства социального развития Оренбургской бласти с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования, где расположена указанная организация.

Организации отдыха и оздоровления детей при осуществлении деятельности:

обеспечить заезд детей после согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

обеспечить доступ работников к исполнению трудовых обязанностей и заезд детей на основании результатов обследования на COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала заезда;

осуществлять заезд в смену и выезд одновременно всех работников и детей;

обеспечить обязательное круглосуточное нахождение в организации отдыха детей и их оздоровления не менее двух медицинских работников;

проводить мероприятия по выявлению детей с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с измерением температуры тела;

обеспечить своевременную изоляцию детей и работников указанных организаций с признаками респираторного заболевания;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить запас дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

1.2. Абзац седьмой пункта 14 указа изложить в новой редакции:

"тестированию работников организаций отдыха детей и их оздоровления и детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, на COVID-19 не позднее чем за 72 часа до начала заезда в смену в организацию отдыха и оздоровления детей.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







