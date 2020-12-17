Поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары поступили в ГД

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы вопрос о наделении себя правом регулировать цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в целях их стабилизации.
Фото: iStock
Кабинет министров предлагает установить в Федеральном законе "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" возможность устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.
Инициатива оформлена в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.