Крохотная однокомнатная квартирка на московской улице со странным названием Первый Амбулаторный проезд. Здесь живет внучка призера Олимпийских игр 1912 года Амоса Марковича Каше. И живет память о нем - в документах, фотографиях и картинах.

Думаю, рассказ Аллы Евгеньевны Кулевской про своего удивительного деда будет интересен всем, кто интересуется своим семейным прошлым

Амос Маркович Каше.

О службе

Дед с детства знал, что станет офицером. Боготворил оружие. После военной гимназии учился в Павловском военном училище. Тогда же получил свою первую награду - знак "За отличную стрельбу". Служил в 1-м стрелковом батальоне в городе Плоцке. "На соревнованиях среди офицеров 23 июля 1890 года выполнил условие на получение обыкновенного приза". В двадцать четыре года получил чин поручика.

С 1892 по 1894 годы дед учился в Военно-электротехнической школе в Петербурге, получил должность в Николаевском инженерном училище - заведующего телеграфно-телефонного дела, топографии и математики. И составил учебник по этим предметам. Там началось его увлечение изобретательством, захватившее не меньше, чем занятия стрельбой, на всю жизнь.

В нашем домашнем архиве хранится "Приказание по войскам гвардии и Петербургского военного округа от 16 октября 1908 года: циркуляром Главного штаба рекомендованы к обращению в войсках приборы капитана Каша (в документах его фамилия всегда писалась неправильно - Авт.) типа N2 - для ночной сигнализации, стоимостью 13 руб. прибор типа N3, стоимостью 3 руб. для обучения звуковых знаков. Ввиду выяснившихся на опыте преимуществ этих приборов перед всеми другими Августейший Главнокомандующий изволили приказать приобрести их в каждой части, по возможности на каждую роту, эскадрон, сотню и батарею и настойчиво вести в частях занятия оптической сигнализацией. Приборы и пособия продаются у капитана Каш. СПБ, Васильевский о-в, 11 линия, д.34".

Зал проводного телеграфа. Начало ХХ века.

В 1894 году деду поручили установить электроосвещение в Петропавловской крепости "на время печальной церемонии перевезения и погребения тела в Бозе почившего Императора Александра III". Сделал он все отменно, недаром считался лучшим в Военно-электротехнической школе. В 1895 году ему торжественно вручили первый орден - Святого Станислава III степени. Позднее дед получил патенты на пистолет-ракету для сигнализации, на пирофорное огниво, портативную механическую мишень...

А потом в стране наступила политическая нестабильность, у деда начались неприятности. Власти стали подозревать его в инакомыслии, поскольку младшего брата Аркадия в 1906 году арестовали за пропаганду революции. В наказание направили в глухое местечко Остроленка на северо-востоке Польши. До места дед не доехал, его, как и брата, арестовали, и он отсидел почти год в Варшавской крепости. Только в 1908-м был назначен начальником Либавского крепостного военного телеграфа в Кронштадте. Помотала служба...

И все это время он не прекращал тренировки. Ведь дед был одним из лучших стрелков России. В 1897 году его наградили вторым императорским призом за стрельбу из револьвера, в 1898-м - за стрельбу из ружей. В 1905 году он выступал от Санкт-Петербургского атлетического общества на Всероссийском чемпионата любителей в стрельбе из револьвера и заслужил 1-й приз. А самую главную в жизни награду завоевал на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

А ведь военному телеграфисту Амосу Кашу было уже 44 года!

Российская делегация на палубе парохода "Бирма" по пути в Стокгольм.

Об Олимпиаде

Российская команда участвовала в дуэльном соревновании на дистанции 30 метров. Из всей четверки офицеров дед отстрелялся лучше всех, выбив 281 очко. Им вручили медали из настоящего серебра. Увы, дед сдал ее в Торгсин в начале голодных 1930-х. Остался только красный бархатный футляр, в котором сейчас хранится совершенно другая награда - за первое место во Всероссийском чемпионате любителей в стрельбе из револьвера 1905 года. На крышке футляра выгравировано "Olymрiska. Spelen. Stockholm. 1912 II PRIS". А на внутренней стороне - уже чернилами выведено рукой деда: "Кашъ 1912".

Парад открытия олимпийских игр в Стокгольме

Да еще сохранилась фотография его команды, выбившей второе место на Олимпиаде. Кстати, сам он не считал это достижением. Уже в 1936 году в интервью газете "Ворошиловский стрелок" сказал без обиняков:

Четверка серебряных олимпийских призеров-россиян в командной стрельбе из дуэльного пистолета на дистанции 30 метров. В первом ряду справа - Амос Каше, слева предположительно Георгий Пантелеймонов. Справа во втором ряду Николай Мельницкий, слева во втором ряду предположительно Павел Войлошников. На обороте фотографии автографы призеров. Фото: из личного архива

"В общем, на Олимпиаде мы позорно провалились. Победителем на Олимпиаде считалось то государство, которое займет наибольшее количество классных мест: за первое место зачитывалось 3 очка, за второе - 2 очка и за третье - 1 очко. Швеция, Англия и Америка каждая получила около 120 очков. Россия....7 очков. Эти очки сложились из нашего командного второго приза за стрельбу из дуэльных пистолетов и из двух третьих призов по другим видам спорта". Дед ошибся: наши завоевали две серебряные и две бронзовые медали, но сути это не меняет.

Четверка серебряных олимпийских призеров-россиян в командной стрельбе из дуэльного пистолета на дистанции 30 метров. В первом ряду справа - Амос Каше, слева предположительно Георгий Пантелеймонов. Справа во втором ряду Николай Мельницкий, слева во втором ряду предположительно Павел Войлошников. На обороте фотографии автографы призеров.





О Первой мировой

Несмотря на солидный возраст, наш серебряный олимпийский призер был в великолепной спортивной форме. Летом 1913 года дед стал победителем в стрельбе из пистолета на первой Российской Олимпиады в Киеве, победил и на второй Российской Олимпиаде 1914 года в Риге. Но ему не успели вручить награду. Офицеры получили приказ срочно вернуться в воинские части. А деда мобилизовали 2 ноября 1914 года в возрасте 46 лет.

Письма с фронта приходили в 1914 году из Нарвы, в 1915-м из Кракова. В своей автобиографии дед скупо обозначил свой военный путь: "С 1914-го по июль 1917 г. был на фронте в боях на Карпатах и под Перемышлем. С ноября 1916-го по июль 1917-го находился в походах против Германцев и Австрийцев со штабом 5-й армии". 11 ноября 1916 года пришло его письмо маме Людмиле Алексеевне. Это она сочинила для сына "Марш, посвященный 26-му саперному батальону", с которого начиналась его фронтовая жизнь. В конверт была вложена фотография, где рядом с Амосом Марковичем его жена. "Дорогая мама! Посылаю тебе нашу карточку. Снимались, можно сказать, на позициях - в крепости. Женя приезжала на три дня. Очень довольна, что повидала меня, и я тоже... Я здоров, целую крепко, любящий тебя сын Амос". Обожаемая Женечка бесстрашно приезжала к нему на фронт, а ушла несправедливо рано, в 1919 году, от сыпного тифа вместе с их сыном Адиком.

Амос Каше с женой Евгенией на фронте. 1914 год. Фото: из семейного архива

А деда в августе 1917 года отправили в Харьков для принятия командования 1-м запасным саперным полком. В октябре полк встал на сторону большевиков. Амос Маркович был послан полковым революционным комитетом в Петроград, в Смольном доложил товарищу Ленину, что "полк находится в его распоряжении". Эта встреча сыграла важную роль в его жизни. Деда не тронули в тридцатые годы, он сумел поладить с советским режимом. Надеялся, что его знания и опыт получат применение. Служил в оперативном отделе штаба Реввоенсовета Республики консультантом по техническим вопросам, заведовал радиосвязью. В октябре 1919 года стал инспектором в управлении связи Красной армии и ездил в командировки на фронт. В июле 1921 года был демобилизован, остался на службе добровольцем и даже принял красную присягу. Преподавал в Высшей военной школе связи. И конечно, оставался верен стрелковому спорту.

Билет участника Всесоюзной Спартакиады 1928 года, на которой Амос Каше стал победителем в стрельбе по тарелочкам.

Уже 61-летним участвовал в соревнованиях в стрельбе по тарелочкам на Первой Всесоюзной спартакиаде 1928 года.

Заявочное свидетельство А. Каше на патент "Падающая мишень".

Об изобретениях

Дед все время что-то конструировал. Его комната в нашем доме была заставлена какими-то необычными приборами. Как зачарованная, я смотрела за аппаратом, который ловко набивал ватой елочные морковки, лимоны, вишенки. До сих пор эти игрушки украшают новогоднюю елку. В нашем доме хранятся ящички, шкатулки, полочки и альбомы, сделанные золотыми руками деда. Да что игрушки... Николаевское инженерное училище, в котором он служил, находилось в здании Михайловского замка. И в 1900 году под руководством деда замок электрифицировали. А еще раньше, в марте 1896 года, будучи начальником центральной станции Санкт-Петербургского военно-полицейского телеграфа, он придумал схему соединения трех телеграфных станций, что для того времени было абсолютным новаторством.

В автобиографии, которую он написал в 1948 году, дед признается: "Когда кончилась эпоха военного коммунизма, меня снова потянуло к любимому спорту". Он не только стал организатором стрелкового дела в стране, но и начал изобретать различные усовершенствования для стрельбы. В конце концов на него обратили внимание и даже помогли. Установили в комнате токарный станок, предоставили необходимое оборудование. Нашу 17-метровую комнату перегородили шкафом на две половины, в одной две узкие кровати, в другой - изобретения деда, его бумаги, макеты.

Какие только приборы он ни придумал! Для тренировки глаза на ровную мушку, для упражнения в прицеливании и наводке винтовки и пулемета, для скоростной стрельбы по двигающимся целям. К сожалению, даже в предвидении войны его изобретения не получили должной оценки. Вот статья с кричащим заголовком, опубликованная в апреле 1940 года: "Когда стрелковые кружки получат приборы Каш?" Журналист пишет о судьбе изобретений деда: "Ежегодно осовиахимовские организации тратят на подготовку ворошиловских стрелков миллионы патронов. Между тем опыт, накопленный за последнее время, позволяет расход патронов снизить. Достигается это путем применения приборов для беспатронной стрельбы и улучшения всей системы обучения стрелка". Или другая статья: "Начиная с 1924 года Амос Маркович упорно и настойчиво изготовляет приборы и пособия для подготовки и тренировки в стрельбе. Таких приборов и пособий наберется с полсотни. Определенный набор приборов системы т. Каша позволяет любому стрелковому коллективу открыть у себя "мастерскую навыков стрелкового искусства". Стрелковые спортивные организации используют только немногие, отдельные приборы т. Каша. А жаль! Идея "Мастерская стрелковых навыков", выдвинутая "стрелковым дедушкой", заслуживает самого серьезного внимания".

Вторая мировая война была в разгаре, когда появилась еще одна огромная публикация "Почему задерживается изготовление приборов тов. КАШ?"

Внучка олимпийца Алла Евгеньевна Кулевская.

Дедушка многое умел. Когда репродукторов в домах еще не было, собрал детекторный приемник. Изобрел винтовку-пылеуловитель. Уже 76-летним больным человеком лечился в интернате для инвалидов и умудрился изобрести там паровую ванну для лечения. Награду получил сродни олимпийской - пиджак и ботинки! "Приказ 230 по Республиканскому интернату НКСО для инвалидов Отечественной войны. Ст. Переделкино 2 сентября 1944 г. Обеспечиваемым Каш за короткий срок пребывания его в интернате изобретена паровая ванна, оправдавшая себя в медсанчасти, - объявить благодарность и премировать пиджаком и ботинками. Директор интерната Хабибуллина".

Дача. Картина А. Каше.

О спортивном режиме

Слово "дед" в нашей семье было под строжайшим запретом. Мне разрешали его называть только "мамин папа". Думаю, он не хотел стареть. И еще одна черточка к характеру - не признавал спиртных напитков. За всю свою долгую жизнь только на свадьбе с моей бабушкой Женей он пригубил из рюмочки размером со спичечный коробок.

Амос Марковича Каш умер 4 декабря 1948 года в поезде. Похоронен на Ваганьковском кладбище. За год до ухода выступил на соревнованиях старейших стрелков Советского Союза.