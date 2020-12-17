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1 декабря 2020 г. 11:40
"Родина"
Текст: Елена Долгополова (кандидат педагогических наук)
Родина - № 12(1220)

Серебряный стрелок

О необычной судьбе призера Олимпийских игр 1912 года Амоса Каше рассказала "Родине" его внучка
Крохотная однокомнатная квартирка на московской улице со странным названием Первый Амбулаторный проезд. Здесь живет внучка призера Олимпийских игр 1912 года Амоса Марковича Каше. И живет память о нем - в документах, фотографиях и картинах.
На огневом рубеже соперники российских стрелков. 1912 год.
На огневом рубеже соперники российских стрелков. 1912 год.

Думаю, рассказ Аллы Евгеньевны Кулевской про своего удивительного деда будет интересен всем, кто интересуется своим семейным прошлым

Амос Маркович Каше.

О службе

Дед с детства знал, что станет офицером. Боготворил оружие. После военной гимназии учился в Павловском военном училище. Тогда же получил свою первую награду - знак "За отличную стрельбу". Служил в 1-м стрелковом батальоне в городе Плоцке. "На соревнованиях среди офицеров 23 июля 1890 года выполнил условие на получение обыкновенного приза". В двадцать четыре года получил чин поручика.

С 1892 по 1894 годы дед учился в Военно-электротехнической школе в Петербурге, получил должность в Николаевском инженерном училище - заведующего телеграфно-телефонного дела, топографии и математики. И составил учебник по этим предметам. Там началось его увлечение изобретательством, захватившее не меньше, чем занятия стрельбой, на всю жизнь.
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В нашем домашнем архиве хранится "Приказание по войскам гвардии и Петербургского военного округа от 16 октября 1908 года: циркуляром Главного штаба рекомендованы к обращению в войсках приборы капитана Каша (в документах его фамилия всегда писалась неправильно - Авт.) типа N2 - для ночной сигнализации, стоимостью 13 руб. прибор типа N3, стоимостью 3 руб. для обучения звуковых знаков. Ввиду выяснившихся на опыте преимуществ этих приборов перед всеми другими Августейший Главнокомандующий изволили приказать приобрести их в каждой части, по возможности на каждую роту, эскадрон, сотню и батарею и настойчиво вести в частях занятия оптической сигнализацией. Приборы и пособия продаются у капитана Каш. СПБ, Васильевский о-в, 11 линия, д.34".

Зал проводного телеграфа. Начало ХХ века.

В 1894 году деду поручили установить электроосвещение в Петропавловской крепости "на время печальной церемонии перевезения и погребения тела в Бозе почившего Императора Александра III". Сделал он все отменно, недаром считался лучшим в Военно-электротехнической школе. В 1895 году ему торжественно вручили первый орден - Святого Станислава III степени. Позднее дед получил патенты на пистолет-ракету для сигнализации, на пирофорное огниво, портативную механическую мишень...
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А потом в стране наступила политическая нестабильность, у деда начались неприятности. Власти стали подозревать его в инакомыслии, поскольку младшего брата Аркадия в 1906 году арестовали за пропаганду революции. В наказание направили в глухое местечко Остроленка на северо-востоке Польши. До места дед не доехал, его, как и брата, арестовали, и он отсидел почти год в Варшавской крепости. Только в 1908-м был назначен начальником Либавского крепостного военного телеграфа в Кронштадте. Помотала служба...

И все это время он не прекращал тренировки. Ведь дед был одним из лучших стрелков России. В 1897 году его наградили вторым императорским призом за стрельбу из револьвера, в 1898-м - за стрельбу из ружей. В 1905 году он выступал от Санкт-Петербургского атлетического общества на Всероссийском чемпионата любителей в стрельбе из револьвера и заслужил 1-й приз. А самую главную в жизни награду завоевал на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

А ведь военному телеграфисту Амосу Кашу было уже 44 года!

Российская делегация на палубе парохода "Бирма" по пути в Стокгольм.

Об Олимпиаде

Российская команда участвовала в дуэльном соревновании на дистанции 30 метров. Из всей четверки офицеров дед отстрелялся лучше всех, выбив 281 очко. Им вручили медали из настоящего серебра. Увы, дед сдал ее в Торгсин в начале голодных 1930-х. Остался только красный бархатный футляр, в котором сейчас хранится совершенно другая награда - за первое место во Всероссийском чемпионате любителей в стрельбе из револьвера 1905 года. На крышке футляра выгравировано "Olymрiska. Spelen. Stockholm. 1912 II PRIS". А на внутренней стороне - уже чернилами выведено рукой деда: "Кашъ 1912".

Парад открытия олимпийских игр в Стокгольме

Да еще сохранилась фотография его команды, выбившей второе место на Олимпиаде. Кстати, сам он не считал это достижением. Уже в 1936 году в интервью газете "Ворошиловский стрелок" сказал без обиняков:

Четверка серебряных олимпийских призеров-россиян в командной стрельбе из дуэльного пистолета на дистанции 30 метров. В первом ряду справа - Амос Каше, слева предположительно Георгий Пантелеймонов. Справа во втором ряду Николай Мельницкий, слева во втором ряду предположительно Павел Войлошников. На обороте фотографии автографы призеров. Фото: из личного архива

"В общем, на Олимпиаде мы позорно провалились. Победителем на Олимпиаде считалось то государство, которое займет наибольшее количество классных мест: за первое место зачитывалось 3 очка, за второе - 2 очка и за третье - 1 очко. Швеция, Англия и Америка каждая получила около 120 очков. Россия....7 очков. Эти очки сложились из нашего командного второго приза за стрельбу из дуэльных пистолетов и из двух третьих призов по другим видам спорта". Дед ошибся: наши завоевали две серебряные и две бронзовые медали, но сути это не меняет.

Четверка серебряных олимпийских призеров-россиян в командной стрельбе из дуэльного пистолета на дистанции 30 метров. В первом ряду справа - Амос Каше, слева предположительно Георгий Пантелеймонов. Справа во втором ряду Николай Мельницкий, слева во втором ряду предположительно Павел Войлошников. На обороте фотографии автографы призеров.


О Первой мировой

Несмотря на солидный возраст, наш серебряный олимпийский призер был в великолепной спортивной форме. Летом 1913 года дед стал победителем в стрельбе из пистолета на первой Российской Олимпиады в Киеве, победил и на второй Российской Олимпиаде 1914 года в Риге. Но ему не успели вручить награду. Офицеры получили приказ срочно вернуться в воинские части. А деда мобилизовали 2 ноября 1914 года в возрасте 46 лет.

Письма с фронта приходили в 1914 году из Нарвы, в 1915-м из Кракова. В своей автобиографии дед скупо обозначил свой военный путь: "С 1914-го по июль 1917 г. был на фронте в боях на Карпатах и под Перемышлем. С ноября 1916-го по июль 1917-го находился в походах против Германцев и Австрийцев со штабом 5-й армии". 11 ноября 1916 года пришло его письмо маме Людмиле Алексеевне. Это она сочинила для сына "Марш, посвященный 26-му саперному батальону", с которого начиналась его фронтовая жизнь. В конверт была вложена фотография, где рядом с Амосом Марковичем его жена. "Дорогая мама! Посылаю тебе нашу карточку. Снимались, можно сказать, на позициях - в крепости. Женя приезжала на три дня. Очень довольна, что повидала меня, и я тоже... Я здоров, целую крепко, любящий тебя сын Амос". Обожаемая Женечка бесстрашно приезжала к нему на фронт, а ушла несправедливо рано, в 1919 году, от сыпного тифа вместе с их сыном Адиком.

Амос Каше с женой Евгенией на фронте. 1914 год. Фото: из семейного архива

А деда в августе 1917 года отправили в Харьков для принятия командования 1-м запасным саперным полком. В октябре полк встал на сторону большевиков. Амос Маркович был послан полковым революционным комитетом в Петроград, в Смольном доложил товарищу Ленину, что "полк находится в его распоряжении". Эта встреча сыграла важную роль в его жизни. Деда не тронули в тридцатые годы, он сумел поладить с советским режимом. Надеялся, что его знания и опыт получат применение. Служил в оперативном отделе штаба Реввоенсовета Республики консультантом по техническим вопросам, заведовал радиосвязью. В октябре 1919 года стал инспектором в управлении связи Красной армии и ездил в командировки на фронт. В июле 1921 года был демобилизован, остался на службе добровольцем и даже принял красную присягу. Преподавал в Высшей военной школе связи. И конечно, оставался верен стрелковому спорту.

Билет участника Всесоюзной Спартакиады 1928 года, на которой Амос Каше стал победителем в стрельбе по тарелочкам.

Уже 61-летним участвовал в соревнованиях в стрельбе по тарелочкам на Первой Всесоюзной спартакиаде 1928 года.

Заявочное свидетельство А. Каше на патент "Падающая мишень".

Об изобретениях

Дед все время что-то конструировал. Его комната в нашем доме была заставлена какими-то необычными приборами. Как зачарованная, я смотрела за аппаратом, который ловко набивал ватой елочные морковки, лимоны, вишенки. До сих пор эти игрушки украшают новогоднюю елку. В нашем доме хранятся ящички, шкатулки, полочки и альбомы, сделанные золотыми руками деда. Да что игрушки... Николаевское инженерное училище, в котором он служил, находилось в здании Михайловского замка. И в 1900 году под руководством деда замок электрифицировали. А еще раньше, в марте 1896 года, будучи начальником центральной станции Санкт-Петербургского военно-полицейского телеграфа, он придумал схему соединения трех телеграфных станций, что для того времени было абсолютным новаторством.

Фото: Родина
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В автобиографии, которую он написал в 1948 году, дед признается: "Когда кончилась эпоха военного коммунизма, меня снова потянуло к любимому спорту". Он не только стал организатором стрелкового дела в стране, но и начал изобретать различные усовершенствования для стрельбы. В конце концов на него обратили внимание и даже помогли. Установили в комнате токарный станок, предоставили необходимое оборудование. Нашу 17-метровую комнату перегородили шкафом на две половины, в одной две узкие кровати, в другой - изобретения деда, его бумаги, макеты.

Какие только приборы он ни придумал! Для тренировки глаза на ровную мушку, для упражнения в прицеливании и наводке винтовки и пулемета, для скоростной стрельбы по двигающимся целям. К сожалению, даже в предвидении войны его изобретения не получили должной оценки. Вот статья с кричащим заголовком, опубликованная в апреле 1940 года: "Когда стрелковые кружки получат приборы Каш?" Журналист пишет о судьбе изобретений деда: "Ежегодно осовиахимовские организации тратят на подготовку ворошиловских стрелков миллионы патронов. Между тем опыт, накопленный за последнее время, позволяет расход патронов снизить. Достигается это путем применения приборов для беспатронной стрельбы и улучшения всей системы обучения стрелка". Или другая статья: "Начиная с 1924 года Амос Маркович упорно и настойчиво изготовляет приборы и пособия для подготовки и тренировки в стрельбе. Таких приборов и пособий наберется с полсотни. Определенный набор приборов системы т. Каша позволяет любому стрелковому коллективу открыть у себя "мастерскую навыков стрелкового искусства". Стрелковые спортивные организации используют только немногие, отдельные приборы т. Каша. А жаль! Идея "Мастерская стрелковых навыков", выдвинутая "стрелковым дедушкой", заслуживает самого серьезного внимания".

Вторая мировая война была в разгаре, когда появилась еще одна огромная публикация "Почему задерживается изготовление приборов тов. КАШ?"

Внучка олимпийца Алла Евгеньевна Кулевская.

Дедушка многое умел. Когда репродукторов в домах еще не было, собрал детекторный приемник. Изобрел винтовку-пылеуловитель. Уже 76-летним больным человеком лечился в интернате для инвалидов и умудрился изобрести там паровую ванну для лечения. Награду получил сродни олимпийской - пиджак и ботинки! "Приказ 230 по Республиканскому интернату НКСО для инвалидов Отечественной войны. Ст. Переделкино 2 сентября 1944 г. Обеспечиваемым Каш за короткий срок пребывания его в интернате изобретена паровая ванна, оправдавшая себя в медсанчасти, - объявить благодарность и премировать пиджаком и ботинками. Директор интерната Хабибуллина".

Дача. Картина А. Каше.

О спортивном режиме

Слово "дед" в нашей семье было под строжайшим запретом. Мне разрешали его называть только "мамин папа". Думаю, он не хотел стареть. И еще одна черточка к характеру - не признавал спиртных напитков. За всю свою долгую жизнь только на свадьбе с моей бабушкой Женей он пригубил из рюмочки размером со спичечный коробок.

Амос Марковича Каш умер 4 декабря 1948 года в поезде. Похоронен на Ваганьковском кладбище. За год до ухода выступил на соревнованиях старейших стрелков Советского Союза.

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