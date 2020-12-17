Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive

The Drive оценил видео прострелки торпедного аппарата российской подлодки.

Прострелка торпедного аппарата и зрители pic.twitter.com/yppX91qHDC — Russian Submarine (@SubmarinRussian) December 16, 2020

Портал The Drive обратил внимание на эффектное видео "водяного выстрела" российской подлодки, размещенное в Сети.

Точно идентифицировать подлодку авторы не могут, но предполагают, что это дизель-электрическая лодка класса Kilo. К нему в НАТО относят субмарины проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

Процесс заряжания и пуска торпеды с подводной лодки на удивление сложен, проясняет автор портала.

Здесь важную роль играет баланс между весом снаряда, водой, наполняющей пусковую трубу вокруг нее, и сжатым воздухом, который используется, чтобы вытолкнуть оружие.

Все это тщательно продумано и управляется системой клапанов. Когда подлодка и ее экипаж проходят учения или тренируются, торпеда часто вообще не загружается в аппарат. И если в таком случае поступает сигнал о пуске, то из орудия просто под давлением вылетает мощная струя воды. По сути, это аналог холостого выстрела.

Собственно этот момент и был запечатлен на видео. Зрителей, снимавших его на смартфоны, окатило водой с головы до ног. Но они, похоже, были к этому готовы.