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17.12.2020,  
11:03
Текст:  Олег Корякин

Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive

The Drive оценил видео прострелки торпедного аппарата российской подлодки.

Портал The Drive обратил внимание на эффектное видео "водяного выстрела" российской подлодки, размещенное в Сети.

Точно идентифицировать подлодку авторы не могут, но предполагают, что это дизель-электрическая лодка класса Kilo. К нему в НАТО относят субмарины проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

Процесс заряжания и пуска торпеды с подводной лодки на удивление сложен, проясняет автор портала.

Здесь важную роль играет баланс между весом снаряда, водой, наполняющей пусковую трубу вокруг нее, и сжатым воздухом, который используется, чтобы вытолкнуть оружие.

Фото: mil.ru / wikipedia.org
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Все это тщательно продумано и управляется системой клапанов. Когда подлодка и ее экипаж проходят учения или тренируются, торпеда часто вообще не загружается в аппарат. И если в таком случае поступает сигнал о пуске, то из орудия просто под давлением вылетает мощная струя воды. По сути, это аналог холостого выстрела.

Собственно этот момент и был запечатлен на видео. Зрителей, снимавших его на смартфоны, окатило водой с головы до ног. Но они, похоже, были к этому готовы.

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Фото: flacrum / youtube.com
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