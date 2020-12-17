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17 декабря 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 16 декабря 2020 года № 216-УГ "О внесении изменений в пункт 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 12 декабря 2020 г. № 2370, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт "б" подпункта 20 изложить в следующей редакции:

"б) с 14 декабря 2020 г. по 20 декабря 2020 г. приостановить тренировочный процесс (в том числе реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки) в очной форме для несовершеннолетних (за исключением тренировочного процесса спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, осуществляющих подготовку к официальным спортивным мероприятиям);";

2) подпункт "а" подпункта 31 после слов "дополнительных общеобразовательных программ" дополнить словами "(за исключением физкультурно-спортивных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта)".

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте "а" подпункта 1 слова "подпункта "а" подпункта 1" заменить словами "подпунктов "а", "в" подпункта 1";

2) подпункт "а" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения подпунктов "а", "в" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ в отношении организаций, подведомственных Комитету по спорту Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области;";

3) в подпункте 4:

а) в подпункте "б" слова "требований носить в объекте предприятия общественного питания одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 Указа № 30-УГ)" заменить словами "подпунктов "а", "в" подпункта 1, подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ при посещении объектов предприятий общественного питания";

б) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) в части соблюдения подпунктов "а", "в" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области;";

4) в подпункте "а" подпункта 5 слова "подпункта "а" подпункта 1" заменить словами "подпунктов "а", "в" подпункта 1";

5) в подпункте "е" подпункта 6 слова "подпункта "а" подпункта 1" заменить словами "подпунктов "а", "в" подпункта 1".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников



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